Fanpage.it - Verso le Regionali. Fratelli coltelli in Veneto, la lotta dentro ai meloniani per la poltrona di Zaia

Leggi su Fanpage.it

In vista delle elezioniin, nel centrodestra non c'è solo la battaglia tra Lega ed'Italia, per accaparrarsi la candidatura. Se fosse Fdi a spuntarla, diversi bigstanno già scaldando i muscoli, nella speranza di essere i prescelti dalla premier per la corsa alla successione di Luca. Ecco chi sono e con quali armi combattono la competizione interna al partito.