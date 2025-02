Dailymilan.it - Verso Bologna-Milan, Rafael Leao e Joao Felix incompatibili: uno dei due e? di troppo

Uno tradovrebbe rimanere fuori in vista di, questa la scelta dell’allenatore Sergio Conceiçao.Ilal Dall’Ara disi presenta con un ritardo nei confronti del quarto posto, la sfida era stata rinviata e adesso si è potuto recuperarla dopo mesi di attesa per i vari impegni nazionali e internazionali. Sergio Conceiçao e i suoi ragazzi non potranno abbassare la guardia, anzi dovranno far vedere di essere sul pezzo.Il Diavolo si prepara alla trasferta bolognese col progetto dei Fantastici 4 che sembra essere completamente naufragato. Infatti i risultati prodotti sono stati pessimi, il quartetto copre poco e crea ancora meno. Tutti questi attaccanti si possono reggere solo se i pregi compensano i difetti, ossia si copre poco ma si segna molto.