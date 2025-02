Lanazione.it - Verniciature perfette con questa pistola a spruzzo in OFFERTA LAMPO su Amazon

Leggi su Lanazione.it

L'occasione fai-da-te del giorno suè super verniciare del marchio NEU MASTER, con contenitore da 1200ml, 3 differenti modalità, 4 ugelli e 10 carte da filtro che puoi acquistare ina soli 40,60 euro. Il prezzo include la spedizione Prime: completando l'ordine entro oggi, quindi, potrai riceverla a casa già nella giornata di domani. Aggiungila subito al tuo carrelloLaelettrica per verniciare senza sforzo Conelettrica potrai verniciare in modo preciso, veloce e senza fatica. Dotata di una potenza di ben 500W, sarà in grado di garantirti una copertura uniforme in pochissimo tempo e risulterà più rapida rispetto a pennelli e rulli tradizionali. Grazie al serbatoio da 1200ml potrai lavorare a lungo senza continue ricariche: il flusso massimo di 800ml al minuto ti assicurerà una spruzzatura efficace anche sulle superfici più ampie.