Ventura: "Il Napoli non ha gli interpreti per il 4-3-3

L’analisi dell’ex CT sulla sfida contro l’InterGiampiero, ex commissario tecnico della Nazionale e allenatore di lungo corso, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss, in cui ha analizzato la prossima sfida trae Inter. Secondo, Antonio Conte preparerà la sua squadra con un atteggiamento aggressivo, schierandola probabilmente con un 3-5-2. L’allenatore ha sottolineato che ilnon ha i giocatori giusti per il 4-3-3, soprattutto sugli esterni.: Dubbi sul modulo e sugliha evidenziato come ilnon abbia gli uomini adatti per un sistema di gioco basato sul 4-3-3, soprattutto per la mancanza di esterni adatti. “Raspadori sta facendo bene, ma Billing, pur non avendo deluso al debutto, non può essere paragonato ad Anguissa”, ha spiegato l’allenatore.