Venduta la Palazzina presidenziale. Nessuna offerta per le Panteraie

Montecatini Terme, 26 febbraio 2025 – Ladi viale Diaz, ribattezzataFideuram per la presenza della nota società finanziaria all’interno dell’edificio, passa di proprietà. Una società immobiliare, ieri mattina, ha presentato al notaio Vincenzo Gunnella di Firenze un’. La nuova proprietà è riuscita così ad acquistare l’immobile per una cifra di circa un milione e 300mila euro. La somma, che sarà nelle disponibilità gestite dagli organi del concordato entro il mese di giugno, consentirà di completare il pagamento dei creditori privilegiati della società. Tra questi, c’è una parte del personale, gli artigiani e i professionisti che attendevano di essere pagati. Per decenni lussuosa abitazione dove risiedeva il direttore generale delle Terme, laormai da tempo non svolgeva più questa funzione.