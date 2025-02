Screenworld.it - Veil, recensione: una raffinata poesia muta

Leggi su Screenworld.it

è un’opera d’arte, un film d’altri tempi, un raffinato racconto capace di narrare con delicatezza di legami indissolubili, meraviglia e accettazione. Kotteri! trasporta il lettore in un mondo fatto di immagini evocative e parole dosate con estrema cura, in cui la bellezza della narrazione si mescola con un’estetica.Il titolo J-POP Manga racconta una storia d’amore che sembra non esplodere mai, lasciando il lettore sul bordo del precipizio, in tensione. Un legame che giova al cuore di entrambi i protagonisti e che si prende il suo tempo, un rapporto costruito su una base solida di rispetto e condivisione. Un racconto lento, episodico, delicato che si insinua dolcemente nei cuori dei protagonisti e dei lettori. Emma, nonostante la sua condizione, vive il mondo con intensità e suoni, odori, sensazioni si amplificano, ogni emozione si traduce in un quadro vivido nella sua mente.