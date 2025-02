Agrigentonotizie.it - Varchi al Carnevale di Sciacca, l'organizzazione smorza le polemiche: "Solo controlli visivi"

Leggi su Agrigentonotizie.it

Ildiè una manifestazione di grande richiamo che attira ogni anno migliaia di visitatori. La gestione di un evento di tale portata richiede l’adozione di misure adeguate per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, in conformità con le normative vigenti e in.