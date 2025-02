Iltempo.it - Vannacci smaschera la sinistra: "Ossessionati da AfD, non chiamerei mai lesbica Schlein"

«Non c'è differenza tra vita pubblica e vita privata. C'è differenza tra democrazia e imposizione. Se la leader di Afd ha gusti diversi dai miei, è liberissima di fare quello che vuole. Provo fastidio quando tali gusti si trasformano in prevaricazione nei confronti della maggioranza e in ideologia da insegnare a scuola». Robertocommenta così la nuova crociata dei nipotini di Carlo Marx contro la trionfatrice alle ultime elezioni teutoniche, una donna omosessuale, ma di destra. Laappella Alice Weidel come «una», in tono dispregiativo. Ma non erano i tutori del politicamente corretto? «Sì infatti, è quasi surreale questa loro ossessiva stigmatizzazione. Quasi volessero fare un dispetto nel chiamarla, loro, i paladini degli infiniti orientamenti e generi sessuali che possono esistere.