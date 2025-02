Valentino Rossi confessione a cuore aperto | È dura

Leggi su Sportface.it

Il ‘Dottore’ va a ruota libera. Lain diretta, ma stavolta la MotoGP non c’entra davvero nullaMancano appena due giorni all’inizio della MotoGP 2025. Ai nastri di partenza, ovviamente, ci sarà anche la VR46 Racing di. In pista Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, con quest’ultimo che ci sarà già al primo Gran Premio, in Thailandia, nonostante l’incidente nel primo giorno di test a Sepang.Di Giannantonio stringe i denti: al debutto Mondiale ci saràIl pilota romano si era infortunato di nuovo alla clavicola sinistra, finendo ancora una volta sotto i ferri. Ma stringerà i denti e lo vedremo in pista, anche se per le prime uscite non potrà essere al meglio della condizione.Morbidelli terzo a BuriramÈ su di lui chepunta molto per provare a dar fastidio ai grandi favoriti Marquez e Pecco Bagnaia.