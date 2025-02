Juventusnews24.com - Valentini consiglia Thiago Motta: «Prendendo questa scelta contro l’Empoli, dimostrerebbe una cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ex direttore generale della FIGC, ha dato un consiglio di formazione aper Juve Empoli. Eccogli ha voluto direIntervistato da TMW Radio, Antonelloha voluto dare un consiglio di formazione a. Ecco le sue parole prima di Juve Empoli.PAROLE – «è una persona intelligente e capace. Il rischio che ho visto in questo periodo è quello che il tecnico si incaponisca su alcune scelteil senso comune. Staserain Coppa Italia,mettendo Vlahovic insieme Kolo Muani darebbe un segnale di intelligenza pratica. L’allenatore bianconero potrebbe usaregara per testare una coppia d’attacco in grado di fare faville».Leggi su Juventusnews24.com