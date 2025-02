Newsagent.it - Valchiavenna da scoprire tra sport, enogastronomia e spiritualità Dalle ciaspolate fino al canyoning, dai prodotti locali come bresaola e “füghiascia”, fino all’immersivo Cammino Guanelliano

Citterio, storica azienda di salumi, e Renata Rossi, prima Guida Alpina donna in Italia, hanno realizzato un focus sul territorio della provincia di Sondrio, che negli ultimi cinque anni ha fatto registrare un +34% di presenze turistiche Vivere il territorio a 360 gradi, apprezzandone tanto i saporiquanto le bellezze naturalistiche e le attività esclusive offerte dal contesto: questo è ciò che cercano i nuovi turisti della, cheriporta uno studio della Comunità montana dellanegli ultimi cinque anni ha fatto registrare un +34% di presenze turistiche. Un turismo in questa valle, dove Citterio, storica azienda di salumi, nel suo stabilimento di Gordona produce ladella Valtellina I.G.P., che spazia quindiattivitàive, al vivere a pieno la natura,all’apprezzare la cultura enogastronomica del posto e immergersi in unaricercata.