Lanazione.it - Vaiano Bike sale in sella. La passione per i giovani

Il ciclismo in Val di Bisenzio non è solo merito della squadra femminile Elite dell’Aromitalia 3T, ma anche grazie a un altro sodalizio legato strettamente a quello delle donne. Si tratta delpresieduto da Silvia Giugni, che si occupa dell’attività Enduro in bici, di quella deissimi (7-12 anni) mentre per il 2025 sono state tesserate anche tre atlete junior ed una allieva. Ilè soprattutto impegnato nell’attivitàssimi, e nella promozione con un lavoro assiduo e costante con il mondo della scuola. Una collaborazione che ha dato buoni risultati e con la speranza di un ulteriore crescita, visto l’impegno, la serietà e lamessa in atto dai dirigenti del, che si è tolto in passato anche belle soddisfazioni con il gruppo Enduro.