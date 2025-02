Iodonna.it - Vaginoplastica: cosa sapere sul delicato intervento scelto da Michelle Comi

Leggi su Iodonna.it

In questi giorni l’influencerha reso noto di essersi sottoposta a unchirurgico di. Ne ha parlato abbondantemente sui social, con post, immagini e video e anche, ieri sera, nel programma Le Iene. Ma di chesi tratta? Che tipo diè e perché si fa? Ci sono rischi? Ha una funzione estetica o funzionale? Ma soprattutto, qual è il messaggio di questa vicenda? Sono mille le domande che il pubblico si è posto. Ma soprattutto sono moltissimi i commenti di disappunto rivolti alla trentenne, tra le prime in Italia ad aver aperto un profilo sulla piattaforma OnlyFans. Ne abbiamo parlato con due esperte di benessere ginecologico e sessuale femminile: la ginecologa Cinzia Polo e l’educatrice sessuale Gloria Morasca. Una “vagina” contro il patriarcato: rimossa a Napoli l’opera provocatoria di Cristina Donati Meyer X Perché una?In generale la, come qualsiasichirurgico, dovrebbe essere eseguita solo dopo una valutazione medica approfondita per assicurarsi che non ci siano condizioni cliniche sottostanti che potrebbero complicare il risultato dell’