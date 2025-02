Ilfattoquotidiano.it - Vacanze di Carnevale in Trentino, dai concerti glaciali allo sci alpinismo in notturna: 10 esperienze da provare anche con i bambini

Abetaie, cime innevate, laghi, castelli, borghi, musei e tanto altro, tutto concentrato in una piccolaprovincia. Come dire che le occasioni per andare innon mancano,dal punto di vistagastronomico. Ecco le nostre proposte per uninsolito e stimolante con gli amici o la famiglia. Gran parte degli eventi sono su prenotazione.1.Ski Sunrise: sciare all’alba – Aperti in anticipo, gli impianti portano in quota in attesa del magico momento in cui il sole nascente accende di rosa la neve e le vette. Le piste immacolate aspettano solo di essere “disegnate” dagli sci, che cantano sul duro straterello del primo mattino, nel silenzio che avvolge le montagne. Ma, prima di partire, si fa la ricarica in rifugio con una corroborante colazione trentina: pane fresco, strudel, caffè d’orzo, formaggi, marmellate.