Ilfattoquotidiano.it - Va al cimitero e non trova più la salma della mamma. Poi la scoperta choc: cremata per sbaglio dopo uno scambio di bare

Unodi persona (morta) ha causato un bel guaio neldi Poggio a Caiano, in provincia di Prato. Il necroforo ha infatti estumulato lasbagliata inviandola a Pistoia per la cremazione. A darne notizia è La Nazione, che ricostruisce la vicenda partita dalla morte di una giovane donna e dalla volontàfamiglia di farla riposare con la nonna Jolanda, scomparsa prima di lei. Per fare ciò lanonna doveva esseree quindi si era proceduto a estumularne i resti mandandoli a Pistoia. Peccato che a essere smurato sia stato il loculoJolanda sbagliata, posto a pochi metri da quello su cui si sarebbe dovuti intervenire. Ad accorgersisingolare sparizione è stato il figliodonna estumulata per errore.Una volta compresa la situazione si sarebbe dovuto procedere con “una nuova estumulazione, la cremazione di nonna Jolanda” e con lo spostamentobaragiovane donna, che nel frattempo era stata posta nel loculo errato.