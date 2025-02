Salernotoday.it - Usura ed estorsione aggravata: in manette due fratelli di Agropoli

Leggi su Salernotoday.it

In azione, stamattina, i Carabinieri della Compagnia diche hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, nei confronti di dueagropolesi, C.C. e G.C. indagati, in concorso, per i delitti died