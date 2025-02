Lanazione.it - Usi civici, il Cai invoca le elezioni Asbuc

Leggi su Lanazione.it

Sulla vicenda degli usiscende in campo il Cai. Esprimendo "preoccupazione che l’Altissimo e le aree sulle quali la Henraux intende estendere l’escavazione siano tutelate per il loro evidente valore ambientale e paesaggistico". "È accaduto che dopo un contenzioso ultra trentennale tra i frazionisti e la Henraux – riassume la presidente Benedetta Barsi – è intervenuto il Commissario agli Usicon una sentenza secondo la quale quasi 2 milioni di metri quadrati del Monte Altissimo sono stati “erroneamente” iscritti al catasto da Henraux come propri, quindi da restituire al Demanio collettivo e civico. Questa sentenza è stata impugnata da Henraux che ha però voluto anticipare il pronunciamento promuovendo una richiesta di conciliazione che avrebbe dovuto essere trattata dalla stessa Henraux con i frazionisti.