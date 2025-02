Unlimitednews.it - Usa, Stefano Albertini riceve l’Italian Reputation Award

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il premio Italianha conferito una menzione speciale al professor, direttore della Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University (NYU), “per il suo straordinario contributo alla promozione e valorizzazione della cultura italiana negli Stati Uniti”.Il premio, che celebra l’eccellenza nell’ambito della reputazione e della cultura italiana all’estero, è stato assegnato nel corso di un evento formativo di grande interesse che si è svolto presso la Scuola d’Italia “Guglielmo Marconi” di New York, in cuiha tenuto una lezione con i giovani studenti della scuola italiana, alla presenza dell’ideatore del premio Davide Ippolito e il preside della Scuola d’Italia Michael Cascianelli.La Casa Italiana Zerilli-Marimò, sotto la guida del prof.