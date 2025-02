Lettera43.it - Usa, primo consiglio dei ministri di Trump: «Dazi all’Ue del 25 per cento»

Leggi su Lettera43.it

Nelincontro del nuovo gabinetto del presidente Donald, era naturalmente presente Elon Musk, nonostante non sia un membro ufficiale del governo. Il patron Tesla ha difeso le sue iniziative per ridurre la spesa federale, tra cui le famigerate mail che hanno attirato le critiche di alcuni dipendenti del Doge: «Se non riduciamo le spese, gli Usa andranno falliti. Non c’è scelta. Alcuni l’hanno interpretata come un esame della qualità del lavoro compiuto, ma in realtà era un controllo del battito cardiaco. Se sei vivo, puoi rispondere ad una mail. Non è una prova difficile». Il tycoon ha espresso pieno sostegno al miliardario, avvertendo i membri del gabinetto: «Avete il diritto di dissentire un po’, ma se non siete d’accordo dovreste uscire da questa stanza».Elon Musk presenzia algabinetto del governo(Getty).