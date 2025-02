Lapresse.it - Usa, nuovo provvedimento di Trump: multe o carcere per migranti non registrati

L’amministrazione del presidente Donaldnegli Stati Uniti promette di sanzionare ipresenti illegalmente nel Paese se non si iscrivono a un registro governativo. Lo riportano i media statunitensi. Chi non si metterà in regola rischierà una multa o il. La misura di, annunciata dal Dipartimento per la Sicurezza Interna, si applica aidi età superiore ai 13 anni che si trovano nel Paese senza autorizzazione, che non hanno fornito le proprie impronte digitali o non si sonopresso il governo federale. L’amministrazione ha dichiarato che chi non si è registrato avrà la possibilità di farlo tramite un modulo online che non è ancora stato pubblicato. Il mancato rispetto della norma, hanno avvertito i funzionari, potrebbe comportare un’azione penale.