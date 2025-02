Periodicodaily.com - USA: i dipendenti del DOGE si dimettono in massa

Leggi su Periodicodaily.com

del Department of Government Efficiency () negli USA siin, affermando di essersi rifiutati di utilizzare le proprie competenze tecniche per “smantellare servizi pubblici essenziali”. USA: idelsiIeri, 21 data scientist, product manager e il responsabile IT dello United States Digital Service (USDS), un’agenzia creata nel .