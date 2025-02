Isaechia.it - Uomini e Donne, Tiziana Riccardi confessa: “Dopo aver abbandonato la trasmissione ho avuto una storia con un cavaliere, ma…”

, ex protagonista del Trono Over diha rivelato difrequentato unla fine del dating show.Intervistata da Fralof la 54enne, eletta Miss Reginetta d’Italia Over Senior 2022, ha spiegato come si è sentita nel corso della sua partecipazione alladi Maria De Filippi. Nello specificoha parlato degli attacchi ricevuti dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti:Mi è stato attribuito un ruolo, all’inizio andava bene.Credo di essere apparsa più forte di quello che sono realmente. Non houna vita facile, lì mentre inizialmente sembravo anche intimidita dai riflettori e dagli attacchi degli opinionisti poi mi sono detta: “io sono questa, che me ne frega di quello che pensano gli altri”. Chi vuole cogliere l’essenza colga l’essenza, altrimenti segue l’opinionista.