Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 26 02 25

Ma quindi i traumi, i mostri interiori, il carattere difficile, le barriere, i limiti, i muri da abbattere e tuuuutto il resto della tragggggedia che Claudia D’Agostino metteva davanti a Diego Tavani per farlo passare da insensibile che non ha la pazienza di aspettare modi e tempi di una persona traumatizzata, sono magicamente spariti?! No, ma assurdo il potere magggggico che aleggia negli studi di, eh!Mesi e mesi a spiegarci di questa difficoltà ad aprirsi alle relazioni, di avere bisogno di tempo, di piccoli passi eccetera eccetera e poi non abbiamo manco il tempo di girare lo sguardo che Claudiona nostra si è innaMMMMorata di Giorgio e se lo trascina (verbo scelto perché pienamente rappresentativo dell’accaduto) fuori dal programma perché ha già capito che vuole lui, soltanto lui e nient’altro che lui?Allora, guardate, mi comporterò come faccio durante le scelte dei cccciovani, nel senso che alla fine, quando due persone lasciano insieme lo studio, io spero SEMPRE che possa andargli tutto bene (si, anche alle coppie che non mi piacciono, nulla di ciò che accade agli Elios mi interessa al punto tale da stare a gufare le relazioni altrui, piuttosto direttamente rimuovo la loro esistenza, cosa che al contrario mi viene spontanea e facilissima), e lo auguro assolutamente anche a Claudia e Giorgio.