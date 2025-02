Gamberorosso.it - Uno dei migliori giovani chef italiani apre un ristorante a Orvieto

Dopo anni di pop up e serate itineranti, Arso di Tommaso Tonioni, ha trovato una sede stabile. Quando lo abbiamo conosciuto, Tommaso Tonioni aveva già un elenco di esperienze lungo così, che da sole parevano bastare a indicarlo come uno degli youngsu cui investire. Eravamo alla soglia del 2020 e lui approdava nelle cucine di Achilli al Parlamento (dove oggi c'è Pierluigi Gallo) segnando un potente cambio di rotta rispetto alla guida precedente, quella di Massimo Viglietti. Sta poco, ma abbastanza per farci sobbalzare dalla sedia, disorientare la Michelin e attirare l'attenzione di moltissimi che hanno intercettato in lui talento, tecnica, personalità, una visione coerente e rigorosa. Uno stile di fine dining che può contemporaneo non si può, per quel legame strettissimo con la cucina alta e la terra bassa.