Università di Firenze la ricerca sui meteoriti | ricostruita l’origine del metallo alieno

, 26 febbraio 2025 - Particolari leghe metalliche, fatte principalmente di rame e alluminio, presenti nellee microtrovate sulla Terra potrebbero essersi generate da grandi collisioni tra corpi celesti giganteschi, come i primi pianeti della storia del nostro sistema solare. È l’assunto dellainternazionale pubblicata sulla rivista Earth and Planetary Science Letters, coordinata da Luca Bindi, docente di Mineralogia e direttore del Dipartimento Unifi di Scienze della Terra, insieme a Matthew J. Genge, dell’Imperial College di Londra. Descrizione della scoperta e del campione africano L’articolo descrive una nuova e importante micrometeorite (particella cosmica NG-1) proveniente dalla zona di Djombe nella Repubblica Democratica del Congo: il reperto contiene una lega di rame e alluminio (lega Cu-Al), altrimenti nota come bronzo di alluminio, materiale di elevata resistenza al calore, all’usura e alla corrosione.