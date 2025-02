Quotidiano.net - Università di Bologna: sfide e soluzioni per sostenibilità e innovazione tecnologica

Leggi su Quotidiano.net

Il rettore Giovanni Molari, ospite dell’incontro organizzato da QN Distretti, ragiona sulledell’istruzione e dellache ha affrontato all’di. Rettore Molari, come si avvicinano studio e imprese, e come l’si conferma risorsa fondamentale per le aziende che affrontano la sfida della trasformazione? "L’gioca un ruolo fondamentale in questo contesto, soprattutto attraverso la ricerca. Noi, come Alma Mater, stiamo lavorando a stretto contatto con il mondo delle imprese, non solo attraverso la ricerca, ma anche con dottorati industriali e altre forme di collaborazione. È essenziale che il mondo accademico e quello industriale dialoghino continuamente, per aiutare le aziende a rispondere alledella trasformazione".