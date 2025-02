Romadailynews.it - Universita’: alla Cattolica di Roma al via il 28 febbraio nuovo test di ammissione per Medicina e chirurgia

Leggi su Romadailynews.it

Ildiper i corsi di laurea in, Odontoiatria e Protesi dentaria ea indirizzo tecnologico si svolgerà in diverse sedi in tutta Italia, tra cui, Milano, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Cagliari, sia in presenza che in modalità computer-based (Cbt) multisessione.I candidati che hanno presentato domanda entro il 14avranno la possibilità di partecipare ad entrambi i turni d’esame, mentre coloro che presenteranno domanda dal 3 al 28 marzo potranno partecipare solo al secondo turno del mese di aprile.In totale sono disponibili 480 posti per, 25 per Odontoiatria e Protesi dentaria e 80 pera indirizzo tecnologico (interateneo con l’Università degli StudiTre).