Under 12, a Canali vince Cantarelli

Elio Testi sfiora il successo nel Trofeo Silcompa, torneo open maschile andato in scena al Circolo Tennis Correggio con la formula del Rodeo. Il tennista di casa, dopo aver superato in semifinale il modenese Matteo Culcasi con un netto 4-1, 4-0, si è arreso in due set di fronte a Giacomo Bruzzi (Sporting Club Sassuolo): quest’ultimo, dopo aver avuto ragione di Enea Vinetti (Ten Sport Center) solo al super tie-break col punteggio di 0-4, 4-3, 11-9, ha avuto la meglio nel match decisivo col punteggio di 4-2, 4-0. Al Circolo Tennis Reggio è andato invece in scena il RodeoWeek End CTRE, col C.E.R.E. sugli scudi: Lisasi è aggiudicata il tabellone12 femminile superando 4-2, 4-0 Alessia Cohut (Muratori Vignola) nel match decisivo, mentre il compagno di squadra Mauà Thales Soncini ha avuto la meglio nell’12 maschile col 5-4, 4-2 sul parmense Tommaso Scorza (Circolo del Castellazzo).