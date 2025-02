Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, Coldebella disegna il futuro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sosta del campionato è il momento dei bilanci. Non sfugge a questa ‘regola’ Claudio, gm della Pallacanestro Reggiana che va addirittura oltre, tracciando alcune importanti linee guida per il club con cui ha un contratto fino al 2026 e che non sembra intenzionato a lasciare, nonostante le sirene del Maccabi Tel Aviv: "Il lavoro dei manager ha sempre un inizio e una fine – spiega – a Reggio però sto bene, abbiamo una proprietà fantastica e la presidente Veronica Bartoli per me ha un ruolo cruciale su quella che è la continuità di questo club e la visione: tutto parte da lei. Ho avuto la fortuna di essere stato scelto e non vedo perché dovrei ‘rovinare’ tutto."., il bilancio tra Bcl e campionato è lusinghiero. "È un percorso iniziato un anno e mezzo fa, tra le cose di cui sono più soddisfatto c’è la filosofia del club.