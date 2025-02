Quotidiano.net - Unabomber, prescrizione 20 anni dopo: risarcimenti impossibili

Trieste, 25 febbraio 2025 - Quasi come un mosaico che si frantuma, una per volta cadono le tessere del casoche, inesorabilmente, va a chiudersi portando con sé i suoi misteri. L’udienza di lunedì nell’inchiesta bis, con il conseguente rinvio al 15 settembre, ha messo una pietra tombale sui reati commessi nel 2005,ventifiniti in. Solo una vittima degli attentati avrà ancora diritto di chiedere il risarcimento, un infermiere ferito nell’ultimo attentato con conseguenze per le persone, il 6 maggio 2006. Quel giorno a Porto Santa Margherita, Caorle, deflagrò un ordigno nascosto sotto il tappo di una bottiglia con un messaggio e l’infermiere, di Mestre, all’epoca 26enne, rimase ferito. Ma è una speranza flebile anche quest’ultima: la possibilità di chiedere un risarcimento cadrebbe se il caso si chiudesseil 6 maggio 2026.