Ilrestodelcarlino.it - "Una vela per tutti", lezioni di vita. La regata di solidarietà in Adriatico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

didedicate a chi soffre di disturbi psicologici, contestuali ad un percorso di psicoterapia a bordo, unain cui i partecipanti si integreranno con vari equipaggi in gara ma anche una traversata da Ancona alla Croazia per un’esperienza vera e propria di navigazione. Con il progetto "Unaper", promosso da Ancona Yacht Club insieme ad Anpis (Associazione Nazionale Polisportiva per l’Integrazione Sociale), le Marche si dimostrano Terra di Benessere anche sul fronte del supporto alle persone con disagio psichico. Con la legge 23 del 7 dicembre 2023, la Regione si è dotata di uno strumento innovativo per realizzare in maniera coordinata una serie di interventi per favorire lo sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura, dell’ambiente, promuovendo stili disani e consapevoli; per promuovere le Marche come Terra del benessere e della qualità dellaa 360 gradi.