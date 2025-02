Agi.it - Una strada: conciliazione dei due mondi

AGI - Ci sono circa 420 metri che collegano il sacro al profano. È via della. In linea retta il percorsole unisce piazza San Pietro al Lungotevere. Ma interviene anche un'altra geometria a mostrare il significato sottopelle del tracciato. Gli atti ufficiali spiegano il motivo ispiratore del progetto: rappresentare lo spirito che l'11 febbraio 1929 portò Santa Sede e Stato italiano a firmare i Patti lateranensi. Cioè, una: trovata giornalistica che diede il nome all'opera. I documenti ricordano quando e perché fu istituito il celebre varco: il 16 settembre 1937, per il Giubileo del 1950. In dodici mesi furono rimossi i palazzi che costituivano la cosiddetta Spina di Borgo. Per la maggior parte, le famiglie che vivevano in quelle case furono trasferite nelle zone periferiche del Tufello (a Roma) e di Acilia (a pochi chilometri dal litorale romano) dando al paesaggio urbano un altro orizzonte.