Una stazione completamente rinnovata | Estate di disagi ma sono lavori strategici

Più lunga e più luminosa, con un sottopasso più largo e senza passaggio a livello. È il futuro delladi Abbadia Lariana in vista delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Il prezzo da pagare, come lungo tutta la linea Lecco – Sondrio – Tirano, è lo stop ai treni per tre mesi quest’e il passaggio di decine di autobus avanti e indietro. "Si annuncia un’calda sul piano dei trasporti, a causa dell’annunciata interruzione per 90 giorni, dal 15 giugno al 14 settembre 2025, del servizio ferroviario tra Lecco e Tirano perdi potenziamento della linea – spiega il sindaco Roberto Sergio Azzoni -. Per cercare di tamponare il problema sarà messo in campo un servizio sostitutivo con 72 autobus che ogni quarto d’ora faranno la spola ininterrotta fra Lecco e la Valtellina".