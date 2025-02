Ilrestodelcarlino.it - Una speranza dal Bolognese. La Regione: "Si valutino soluzioni più sostenibili"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mentre trentasei tra comitati e associazioni si battono con un estremo appello al Consiglio di Stato per fermare i lavori di costruzione dell’impianto eolico di Monte Giogo di Villore sull’appennino tosco-romagnolo e 250 firmatari provano a fermare un analogo disegno a Montebello di Modigliana, nell’Appenninol’impresa che proponeva il progetto ‘Eolico Camugnano’ ha rinunciato a procedere ponendo fine al Procedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) per la realizzazione di un impianto da 7 pale eoliche di potenza nominale da 30 megawatt, con sistema di accumulo di 8 megawatt e le relative opere di connessione. Si trattava di un impianto simile a quello che è in via di realizzazione a Monte Giogo e l’evento, in qualche modo, può essere guardato come un precedente. "Questo passo indietro da parte della società proponente – ha precisato in una nota l’assessora regionale Irene Priolo nei giorni scorsi – rappresenta un atto di serietà e un’opportunità per valutareche siano maggiormente, condivise e partecipate.