Sport.quotidiano.net - Una porta da blindare per l’Europa. Lucumi-Beukema, serve la svolta

Solidità difensiva cercasi. In casa Bologna, qualcosa si è rotto alla voce gol subiti: sempre di più da fine dicembre a questa parte. "Dobbiamo curare quei black out che rischiano di costarci carissimo", aveva detto Italiano al termine della rimonta sul Torino, in cui gli errori die una prodezza di Elmas (tunnel sue cucchiaio su Skorupski) erano costati due gol e il rischio ko. Contro i granata i rossoblù hanno rimediato, a Parma no.sono una delle coppie più forti della serie A e giocatori ricercatissimi dalle big, eppure più di qualche passaggio a vuoto lo hanno accusato. Ma la sensazione è che la questione vada oltre gli errori dei singoli che pure ci sono stati e hanno inciso moltissimo: 3 reti incassate dal Verona, due da Roma e Inter, una da Monza e Empoli, due da Torino e Parma: fanno 13 gol al passivo nelle ultime 9 uscite, con Lecce e Como come unici clean sheets.