Gravidanzaonline.it - Una mamma risponde dopo i giudizi sul suo aspetto: “Da quando definisce essere buone madri?”

Emma Hutton, una trentacinquenne onicotecnica inglese madre di due figli, ha postato un video su TikTok chiedendosi perché gli altri genitori la giudichino per il suo.Hutton afferma di amare prendersi cura del proprio, con un make up curato e un’acconciatura sempre ordinata, ma che questo, ovviamente, non dovrebbe definire il suo modo dimadre. @emloublogger I’ll always be one of “them” ?? #mums #mumlife #mumsoftiktok #momlife #momtok #mumtok #mommy #parents #mum ? original sound - Emma? Il suo TikTok, diventato virale con più di 33.500 visualizzazioni, denuncia l’ingiusta supposizione che l’di unadefinisca il suo ruolo di genitore. Nel video, Huttona un post che ha visto in cui una donna liquidava “una di quelle mamme con un trucco completo e capelli perfettamente ricci”.