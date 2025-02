Trevisotoday.it - Una folla per l'addio a Marta Mazzuccato, morta dopo quattro anni di coma

Grande emozione nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio, per l'ultimo saluto a, mancata sabato scorso all'età di 20aver trascorso ingli ultimi, in seguito ad un malore avvenuto nel 2020. Gremitissimo il Palateatro di Fontane di Villorba per il funerale a.