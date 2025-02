Serieanews.com - Un top player italiano può liberarsi a zero: Inter e Milan fiutano l’occasione

Leggi su Serieanews.com

Uno dei calciatori più importanti del nostro paese rischia seriamente di svincolarsi a giugno e due big italiane sono pronte ad approfittarneUn toppuò(Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comCerte occasioni di mercato nascono in silenzio, quasi sottotraccia. All’inizio sono solo voci, sussurri negli ambienti giusti. Poi, però, diventano realtà. C’è un portiere molto importante del nostro campionato che potrebbe essere a un passo dallo svincolo.Il suo contratto scade a giugno e, a oggi, non c’è alcun accordo per il rinnovo. Dal 1 febbraio è libero di trattare con chi vuole, e se ne sta parlando ancora troppo poco.La storia recente del Napoli ci insegna che situazioni simili possono finire male: Piotr Zielinski è andato via ala scorsa estate, senza che il club muovesse un dito per trattenerlo.