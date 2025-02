Amica.it - Un romantico a Milano. Il video della prima sfilata di Alberta Ferretti by Lorenzo Serafini

Il primo giornoFashion Week dedicata all’A/I 2025-26 ha visto il debutto dialla guida di.Chiamata Progressive Romantics, la collezione è un omaggio alle donne che combattono per la loro indipendenza senza rinunciare alla loro parte emotiva e romantica. Tra i capi avvistati in passerella ci sono slip dress in georgette con ruches, cappotti in double destrutturati, abiti a colonna con cappa, pantofole in vernice, suit decostruiti, smoking jacket lunghe con ruffles di seta e lo chiffon.Con questa collezione,ha voluto omaggiare anche Franca Sozzani. La sua figura, simbolo di eleganza e innovazione, è stata evocata attraverso dettagli che raccontano una storia di stile e riconoscimento. La citazione alla grande editor si ritrova nel beauty: le modelle portano i capelli mossi con la riga centrale, come lei.