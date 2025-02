Ilgiorno.it - Un regalo ai bimbi. La storia di Fiorino

Il suo nome è uno di quelli ricordato nel Giardino dei Giusti di Rho. La notte del 3 ottobre 2013 a Lampedusa, si accorse che centinaia di profughi partiti dalle coste africane stavano affogando in mare. Lui, con altri amici, ha issato a bordo del suo peschereccio quante più persone possibile: ne ha salvate 47. Ora la suaè diventata un libro "Vito e gli altri", scritto da lui, Vitoinsieme a Nicoletta Sala, docente di una scuola media di Rho. Il libro è stato donato dal Comune di Rho a 400 gli studenti delle scuole primarie e medie e sarà lo spunto per una mostra. I ragazzi e le ragazze sono infatti invitati a scrivere, nel modo che la loro fantasia suggerirà, uno dei 368 nomi delle persone che non ce l’hanno fatta. I lavori saranno protagonisti di una mostra che verrà rimarrà allestita in municipio.