Sport.quotidiano.net - Un piano per Camarda. Ritrova il gol dopo 6 mesi ma ora deve giocare di più

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ tornato domenica al golseidi digiuno Francesco. E già questa è un’ottima notizia (oltre al fatto che la rete contro il Pescara è stata davvero bella: stop a seguire, protezione del pallone e gran conclusione). Non perché avesse dimenticato come si facesse a segnare, ma semplicemente perché non giocava più. Nè con la prima squadra (appena 191 minuti in serie A, con 13 presenze di cui una da titolare), nè con Milan Futuro (936 minuti, 12 presenze e 4 reti), nè con la Primavera o l’under 18. C’è un mondo di opportunità davanti al predestinato (il più giovane debuttante di sempre nel massimo campionato, a 15 anni, 8e 16 giorni), quel bambino prodigio diventato adulto molto in fretta (anche il più giovane esordiente italiano in Champions League, quest’anno col Bruges) e che ormai da un anno si allena con Maignan e Leao.