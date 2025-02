Ilrestodelcarlino.it - Un parco intitolato a don Mariano Montali

"Un altro passaggio importante si è concluso. C’è stato un grande lavoro di preparazione che il professor Luigi Tonelli ha svolto accuratamente. Il passo successivo è stato quello di ricordare done presentarlo in un certo modo alla comunità. Abbiamo costruito un progetto che oggi, con l’intitolazione di un’area verde a don, fa ancora un passo in avanti. Come associazione siamo felicissimi di poter contribuire alla realizzazione di questi progetti perchè fanno bene al territorio e a chi lo vive". Parole del circolo Acli di Castelferretti, dopo la decisione della Giunta comunale di intitolare il parchetto tra le vie Aleardi e Ungaretti allo storico sacerdote che, agli inizi del Novecento, cambiò per sempre i connotati della frazione, portando presidi e servizi a tutt’oggi in funzione.