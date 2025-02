Un nuovo hub per il vivaio di UniBg | Contaminazione di idee e creatività così formiamo i ricercatori del futuro

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.di, multidisciplinarietà e: tre concetti che riassumono il grande calderone della ricerca accademica. È stato inaugurato nella mattina di martedì 25 febbraio ilResearch Lab dei dipartimenti di Scienze Economiche e Scienze Aziendali dell’Università di Bergamo, un polo innovativo per l’attività dei giovanie dottorandi dell’ateneo.Situato nella sede di via Querena a Bergamo (a pochi passi dal campus di via dei Caniana), il laboratorio ospita i corsi dei dottorandi in area economica ed è progettato per favorire la collaborazione e lo scambio culturale tra giovani studiosi eesperti. “Una delle priorità del mio mandato è creare un fecondodi– dichiara il rettore Sergio Cavalieri -. Abbiamo già potenziato l’offerta formativa dottorale, con una ristrutturazione dei percorsi esistenti e la creazione di nuovi dottorati”.