Un gioco su Astro Boy fece perdere una gamba a uno sviluppatore (sì, è successo davvero)

Lo sviluppo di un videopuò essere un’impresa impegnativa, ma in alcuni casi il prezzo pagato può essere drammaticamente alto. Tomoharu Saito, artista e designer giapponese, dedicò il suo talento alla creazione diBoy: Omega Factor, considerato uno dei migliori giochi per Game Boy Advance. Tuttavia, il suo impegno totale nel progetto lo spinse a ignorare gravi problemi di salute, portandolo a un tragico destino: perse unae, pochi anni dopo, la vita stessa.This moon stage is created by Tomoharu Saito's pixel art. Because of this work, he was delayed in going to the hospital, lost one of his legs, and finally died. This game is filled with his soul. https://t.co/5fsseL9d89— HUGA Inc.????????? (@HUGASTUDIO) February 16, 2025 Tetsu ‘Tez’ Okano, suo collega e collaboratore, ha rivelato questa vicenda in un post su X, accompagnato da un video del