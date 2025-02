Ilrestodelcarlino.it - Un drammatico interno familiare apre a Jesi la rassegna "Fair Play"

Sono i "frammenti scomposti di un" di Fabio Pisano a dare il via alla’, promossa dal Comune dicon la Fondazione Pergolesi Spontini e l’Amat, in collaborazione con Teatro Giovani Teatro Pirata. Al Teatro Studio Valeria Moriconi domani sera (ore 21) la compagnia Servomutoteatro porta in scena ‘De/frammentazione di dramma assoluto’, con la regia di Michele Segreto. Lo spettacolo, sostenuto nell’ambito di NEXT 2024/2025, progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, è proposto anche nel cartellone di ‘TeatrOltre’, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con 10 Comuni del territorio e la Fondazione Pergolesi Spontini. Tre attori interpretano i diversi ruoli di una vicenda calata nel quotidiano di una coppia.