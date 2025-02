Lanazione.it - Un condominio sotto assedio. Si chiama "Quadrifoglio" ma di fortuna non se ne parla

Ormai quello a cui devono far fronte la domenica mattina già lo sanno. E, per di più, la sera e la notte di sabato dormono poco per i campanelli che suonano continuamente. Ogni sabato notte è diventata la stessa storia, con epiloghi non idilliaci, ma insopportabili, oltre al timore di incorrere in spiacevoli conseguenze se qualcuno prova a protestare per mettere fine al caos. E’ diventato uno sgradito "parco giochi" di alcuni giovani che non rispettano specialmente chi abita lì intorno e purtroppo sopportare tutto ciò. Salti dalle ringhiere nel vano dei garage, szzi, urla in un clima di ubriachezza durante la sera, e la mattina? Panchine spostate con i volantini sparpagliati, urina ovunque (e non solo, visto che ci sono foto a testimonianza), bottiglie di super alcolici nel garage con i bicchieri, siringhe, vasi rotti e non per ultimo c’è chi ha preso l’abitudine di prendere gli estintori sistemati nel vano garage per motivi di sicurezza e utilizzarli "sparando" il contenuto nel corridoio.