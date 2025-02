Un condannato 7 assolti Risarcimento da 13 milioni da dividere tra 40 feriti Sindacati contro la sentenza

Ilgiorno.it - Un condannato, 7 assolti. Risarcimento da 1,3 milioni da dividere tra 40 feriti. Sindacati contro la sentenza

Sette manager, insieme alla società Rfi. L’unicoper il disastro ferroviario di Pioltello è Marco Albanesi, ex responsabile dell’unità di Brescia di Rfi, che dovrà anche versare, in solido con Rfi Italia spa, una provvisionale di circa un milione e 135mila euro totali a una quarantina di passeggeri che si sono costituiti parte civile nel processo. Lo ha deciso la quinta sezione civile del Tribunale, assolvendo gli altri sette imputati. Ai 25mila euro stabiliti per ogni passeggero si aggiunge poi anche undanni da 50mila euro per Filt federazione italiana lavoratori trasporti e Cgil Lombardia, a loro volta parti civili. Sullache assolve tutti i manager e condanna soltanto il responsabile dei manutentori si è espressa anche la stessa Cgil: "Una decisione che lascia l’amaro in bocca".