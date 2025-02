Cms.ilmanifesto.it - Un cane nello spazio per cambiare la storia: Laika torna in libreria

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Se i sentimenti umani sono un banco di prova temibile per qualunque narratore, figurarsi quelli di chi umano non è. Questo rende ancor più brillanti fenomeni celesti come, romanzo . Unperlainil manifesto.