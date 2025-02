Ultim’ora Juve colpo Osimhen | accordo chiuso al 95 per cento

Leggi su Sportface.it

Obiettivo di mercato della, Victorcontinua a far faville in terra turca e a far parlare di sé. I bianconeri sognano ilda 90, ma la concorrenza si fa sempre più spietata. Victor, attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli, ha dimostrato di valere ancora molto nella Super Lig turca. In 18 presenze di campionato, l’attaccante nigeriano ha realizzato 14 gol, contribuendo ovviamente al primato del Galatasaray in classifica (scandali arbitrali a parte). Per chi nutrisse dubbi sul livello della competizione nazionale turca,è stato protagonista anche in Europa, dove ha aggiunto 6 reti al suo bottino stagionale, portando il complessivo a 20 gol in 25 partite. Questo ha attirato l’attenzione di diversi top club europei, tra cui lantus, che lo considera un obiettivo prioritario per rinforzare il proprio reparto offensivo nella prossima finestra di mercato estiva.