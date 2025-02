Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-02-2025 ore 19:10

dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l'informazione Buonasera la redazione in studio a Giuliano Ferrigno Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla e riposa lo riferisce la sala stampa Vaticana L'ultimo bollettino medico di ieri sera definiva critiche ma stazionarie le condizioni punti ricevi prima di una Tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale con il parroco di Garda anche in questi giorni di ricovero quando ha potuto ha continuato a telefonarti come aveva fatto quasi tutti i pomeriggi da quando è scoppiata la guerra Quindi abbiamo proprio il Medio Oriente a Massa annunciato che è stato raggiunto un accordo per risolvere il problema del ritardo del rilascio di 602 detenuti palestinesi in cambio di quattro stati sbagliano i deceduti lo scambio doveva venire oggi oppure domani una Ponte sbagliano ha detto che probabilmente avrà luogo questa sera mentito supervisionerà lo scambio la prima fase dell' accordo tra Israele e hamas è entrato in vigore 19 gennaio terminerà il sabato e con questa pagata Ma i colloqui per prolungarlo avviare la fase 2 sono ancora in alto mare con l'esecutivo di in italiano che sembra andare i motori per riprendere la guerra nella striscia il vicepresidente esponente del partito Premier League ed è andato ancora oltre i conti creazioni Sciocca La radio degli ultraortodossi a Gaza vanno separati donne e bambini ha detto che gli adulti eliminati intanto negli Stati Uniti Donald Trump condividere su tutto un video musicale generato dall' intelligenza artificiale che mostra Trump Gaza quella che si suppone sia la sua visione per una Riviera nella striscia di Gaza passeggiate grattacieli spiagge danzatrici del ventre enorme statua durata dello stesso Trump dal cielo Piovono dollari in Italia dopo sezioni che mi riferisco in aula sul futuro della Palestina troviamo in Italia il governatore del Molise Francesco Roberto indagato per corruzione nell'ambito di un'inchiesta sul traffico di rifiuti tra la Puglia è la regione sono in tutto 47 kg indagati quali stato notificato l'avviso di conclusione indagini con Roberta indagata anche la moglie la vicenda non riguarda il mio ruolo del presidente della giunta regionale del Molise si ottiene Roberti ed attività precedenti Alla mia elezione da parte mia sicuro ci sono sempre stati i comportamenti corretti e rispettosi della legge i fatti contestati scrive repubblica risalgono al periodo 2020-2023 chiamano in causa della sua triplice veste di presidente della provincia di Campobasso membro del consiglio generale della Crosia è sindaco di Termoli in chiusura la cronaca ritardo in tutta Italia contro la criminalità giovanile 73 persone tra 10 minuti sono state arrestate per reati che vanno dal tentato omicidio allo spaccio di droga al 342 quello denunciato per ricettazione È possesso di armi sequestrate i gioielli cellulari rubati armi droga individuati i suoi profili Social inneggianti all'odio alla violenza fisica anche contro appartenenti alle forze di polizia nonché all'uso delle armi da fuoco e da taglio era l'ultima notizia Grazie per averci seguito l'informazione torna la prossima edizione